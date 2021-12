"Ad Acqui 230 positivi. Controlli ancora più incisivi"

ACQUI TERME - "La situazione ad Acqui vede 230 persone positive al test Covid. Chiedo, quindi, di mantenere la massima attenzione perché da una parte c'è la possibilità che più persone necessitino di cure in quanto non vaccinate, dall'altra, però, ci sono anche diverse persone vaccinate che risultato contagiate", questo l'aggiornamento del sindaco Lucchini sul quadro epidemico in città.

"Nei prossimi giorni - ha aggiunto il sindaco - molte persone non potranno recarsi al lavoro. Per questo motivo abbiamo deciso di aumentare i controlli e essere più incisivi anche nel controllo del Green pass e nell'uso della mascherina all'aperto. È opportuno mantenere ogni misura sin qui adottata per contenere il più possibile il contagio. Insieme alle autorità locali e provinciali stiamo cercando di fare forte pressione affinché da parte del Sisp si vada a migliorare tutto ciò che riguarda l'iter della quarantena e l'effettuazione dei tamponi, a inizio e a fine quarantena, così da poter dare alle persone la possibilità di tornare a lavoro in tempi ragionevoli. Nei prossimi giorni vi faremo sapere quali sono le modalità che saranno attivate per migliorare questi passaggi".