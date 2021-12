Novese: arriva Simone Ivaldi

NOVI LIGURE - Ancora un colpo per la squadra biancoceleste, che si rafforza in quello che sarà l'anno dei festeggiamenti per il centenario dello scudetto: dall'Acqui arriva in prestito Simone Ivaldi, esterno offensivo classe 1995.

La trattativa non è stata delle più facili, ma fortunatamente ora mister Greco può contare su un elemento in più in rosa che dovrebbe aiutare la squadra a trovare più stabilità dopo che gli infortuni hanno condizionato la prima parte della stagione.

Nonostante le assenze - Clementini out tutta la stagione, Cartasegna, Merlano, Mezzanotte e Di Gennaro quasi - la Novese è settima a nove punti dalla vetta ma con una partita in meno, da recuperare in casa, contro la Santostefanese.