"Le Segrete": annullato il concerto de Lo Straniero

STREVI - A causa dell'incremento dei contagi il concerto del gruppo acquese-astigiano Lo Straniero in programma a "Le Segrete" di Strevi nella serata di mercoledì 29 è stato annullato.

"Annulliamo perché l'attuale situazione sanitaria non può permettere la totale sicurezza all'interno della serata. Annulliamo - spiegano gli organizzatori - perché i nostri eventi, senza la serenità e la socialità che ci hanno sempre contraddistinto, preferiamo non farli. I biglietti già acquistati rimangono validi per l’evento di recupero di cui annunceremo quanto più a breve la data. Per qualsiasi informazione contattaci su indiependenza.festival@gmail.com o sui nostri canali social, saremo lieti di rispondervi e augurarvi buone feste!".