"Ad Acqui sono 170 le persone in isolamento"

ACQUI TERME - Continua ad aumentare il numero delle persone contagiate nel territorio comunale di Acqui Terme così come in tutto l'Acquese. Il sindaco Lucchini, poco fa, ha dichiarato che le persone in stato di isolamento domiciliare sono al momento circa 170.

"In ospedale alla giornata di ieri erano ricoverate nel reparto Covid una decina di persone, ci sono poi altre persone in cosiddetta situazione grigia, ovvero con possibile contagio in atto. In terapia intensiva ci sono 4 persone degenti. Come sapete la terapia intensiva è destinata totalmente a questo tipo di pazienti", ha sottolineato Lucchini.

Il sindaco ha poi spiegato che il Comune ha messo a disposizione un numero telefonico per dare supporto all'ufficio Sisp che si occupa del contact tracing, stabilendo i tempi dell'isolamento domiciliare: "Per far sì che l'ufficio Sisp non vada in eccessiva sofferenza attraverso il nostro centro comunale abbiamo messo a disposizione un numero di telefono (0144 770336) per coloro che non riescono a ricevere risposta del Sisp per la propria problematica. Ogni 3-4 giorni queste segnalazioni saranno raccolte e portate all'attenzione del Sisp, in modo tale che molte richieste non passino inosservate".