L’Anpi rende omaggio al partigiano Aureliano Galeazzo

ACQUI TERME - Oggi la sezione Anpi Pietro Minetti ‘Mancini’ di Acqui Terme ha onorato con un mazzo di fiori il 77esimo anniversario del sacrificio di Aureliano Galeazzo, partigiano col nome di ‘Miscel’, insignito della Medaglia d’Oro al valore militare alla memoria.

"Giovane studente animato dalla fiamma del sacro amore di Patria, abbandonava i banchi della scuola per divenire combattente della libertà – recita la lapide posata sulla facciata dove nasce, in piazza Duomo - Ferito una prima volta in uno scontro con i nazifascisti rifiutava ogni soccorso per non distogliere i compagni dalla lotta e non appena le condizioni delle sue piaghe, non ancora completamente rimarginate, glielo permisero, spinto da giovanile entusiasmo, tornava al suo posto di combattimento. Durante una operazione di rastrellamento, avendo il nemico accerchiata la località ove era raccolto un nucleo di partigiani, conscio del sacrificio cui andava incontro, si scagliava da solo sparando con irruenza contro l’avversario per trattenerlo col suo epico impeto e dare l’allarme ai compagni dello incombente pericolo. Nel sublime gesto di eroica generosità, cadeva crivellato di colpi, ma il suo olocausto non fu vano perché salvò da sicura morte tutti i compagni che poterono sventare la sorpresa nemica. Fulgido esempio di eroismo, cosciente sprezzo del pericolo e sublime altruismo". Cadde a Volpara, il 23 dicembre 1944 combattendo contro i nazifascisti, che stavano compiendo un grande rastrellamento contro i partigiani.