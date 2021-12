Trenitalia: esercitazione di sei ore sulla linea Acqui-Genova

OVADA - È iniziata alle ore 7.30 di ieri mattina, domenica 19 dicembre, per poi concludersi sei ore dopo, l'esercitazione di soccorso organizzata da Trenitalia lungo la linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova. L'intervento si è svolto all'interno della galleria "Turchino", con la simulazione di un infortunio a un agente della manutenzione di Rete Ferroviaria Italiana ferito a seguito svio di un mezzo d’opera impiegato per interventi alla stessa infrastruttura.

Nell'occasione sono intervenute le squadre di emergenza e di primo intervento del Gruppo FS e le strutture operative di Croce Rossa Italiana, 118, Numero unico emergenze 112 e Croce Verde di Mele. A lanciare l'allarme (in questa simulazione) è stato l'agente di scorta che, non appena ha compreso la gravità del trauma occorso al collega - con la conseguente impossibilità di condurre il veicolo presso la più vicina stazione -, ha effettuato la tradizionale chiamata d'emergenza.

Le fasi dell'intervento

Una volta valutata la situazione in base alle informazioni ricevute, si è provveduto a chiedere l’intervento dei sanitari tramite una telefonata al NUE 112. L’infortunato è stato poi trasferito sull'ambulanza e portato al pronto soccorso per le cure necessarie. Particolare attenzione è stata riservata alla verifica dell’efficacia e della rapidità dell’attivazione delle procedure per la gestione delle emergenze.

"L’esercitazione rientra tra le iniziative programmate periodicamente con lo scopo principale di verificare l’efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento - spiegano da Trenitalia -, nonché la prontezza dell’intervento delle strutture del territorio. Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell’ambiente".

L'esercitazione è iniziata alle 7.30 ed è terminata alle 13.30, in una fascia oraria programmata in assenza di treni viaggiatori. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni.