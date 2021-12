Contagi in aumento, niente concerto natalizio in presenza

ACQUI TERME - La città bollente, come buona parte dell’Acquese, sta registrando un aumento dei contagi da Covid19. Ieri una quindicina i positivi, oggi, prima delle tredici erano già cinque. La problematica è che i soggetti individuati, molti vaccinati con una o due dosi, hanno svolto attività a contatto con più persone per lavoro o per sport. E così il sindaco Lorenzo Lucchini, da sempre molto attento alla questione pandemia, ha deciso di annullare il Concerto di Natale organizzato dal Comune di Acqui Terme.

Concerto "online"?

L’appuntamento, in programma mercoledì 22 dicembre, alle 20.30, presso il Teatro Ariston è comunque oggetto di studio di esperti e tecnici per poter diffondere sui canali istituzionali almeno una registrazione dell’esibizione della Monferrato Classic Orchestra diretta da Vitali Alekseenok, recente vincitore del primo premio all'Arturo Toscanini Conducting Competition 2021 di Parma.

«L’emergenza sanitaria sta tornando a preoccupare – spiega il primo cittadini – Nonostante l’entusiasmo e il grande impegno profuso per l’organizzazione, dobbiamo comunicare con rammarico, a causa della recrudescenza del contagio, la sospensione della manifestazione. Cercheremo di registrare il concerto per augurare delle buone feste con la speranza che questo trend in salita dei contagi possa diminuire al più presto».