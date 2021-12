Addio a Giovanni Bracco, una vita per il mare

ACQUI TERME - A luglio aveva concluso la sua ultima impresa, un "raid" in solitaria da Genova a Venezia circumnavigando la Penisola in 15 giorni di viaggio con un gommone Honda H9 4XC. L'ultima di una lunga serie di avventure solcando le onde del Mediterraneo, che in trent'anni di spedizioni avevano portato l'acquese Giovanni Bracco ad attraccare in decine e decine di porti e a visitare altrettanti Paesi, persino il Libano. Era fondatore dell'associazione Sea Adventure e firma della rivista di settore "Il Gommone e la nautica per tutti". Alla fine degli anni '70, inoltre, aveva fatto parte del gruppo di appassionati fondatori del mitico Jazz Club di Visone. Nella mattinata di ieri, sabato 18, Giovanni Bracco è mancato improvvisamente all'età di 74 anni, lasciando sgomenti e senza parole i tanti amici che negli anni lo avevano conosciuto e che gli volevano bene.

Il nostro giornale lo aveva intervistato negli ultimi mesi in due occasioni (in basso i due articoli), a ottobre per il raid dello scorso luglio organizzato per celebrare il 160esimo dall’Unità d’Italia e i 1600 anni della città dei dogi, e un mese più tardi per ricordare gli anni del Jazz Club.

L'ultimo saluto a Giovanni verrà dato domani, lunedì 20 alle 15, in occasione del funerale che avrà luogo ad Acqui Terme alla Chiesa del Cristo Redentore.