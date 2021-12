La Bollente domina. Novi si fa rimontare

⁷ACQUI – L'imbattibilità continua. Questa volta con un atteggiamento da squadra più forte anche di una infermeria affollata. Una squadra che vuole riprendere il primo posto nel girone A della serie B maschile. Perché questo è l'obiettivo di La Bollente Negrini Acqui, che ricomincia correre senza lasciare punti per strada.

Lo fa dominando Arti e Mestieri, 3/0 con parziali netti, per tenere il passo della capolista Alto Canavese, che i termali ospiteranno all'ultima del girone di andata, l'8 gennaio, dopo la sosta, al Mombarone.

Contro i torinesi solo nelle battute iniziali gli acquesi sembrano accettare il ritmo più gradito dagli ospiti. Ma è questione di pochi scambi: poi la squadra di Negro e Astori sale in cattedra, “e lo fa con maturità e consapevolezza dei nostri mezzi”, come sottolinea il ds, Stefano Negrini: 25/13 in scioltezza, il monologo continua, 25/18 25/19. “Quando abbiamo accelerato, il divario è stato evidente e nettissimo – insiste Negrini – Una buonissima prestazione e un risultato obbligato, nonostante le molte defezioni”. In evidenza Micco, secondo palleggio (al posto di Corrozzato, infortunato), e Scarrone in attacco. Grande spazio a Passo, in prima linea, e debutto che Marchelli ricorderà a lungo: classe 2005, alla prima azione piazza subito il muro che chiude il terzo set e la partita.

Occimiano, pronto riscatto: piegata Safa2000 Bene anche Cantine Rasore e Zs Ch. Tris di vittorie nella maschile

Novi butta via 2 punti

Per Novi pallavolo, invece, la grande occasione butta via una interminabile battaglia sul campo del Cus Genova penultimo del girone. I ragazzi di Dogliero si illudono, avanti due sete, 20/25 29/31, anche il terzo si decide ai vantaggi, ma è l'inizio della rimonta dei liguri, 30/28. Novi mette a terra qualche pallone pesante in meno rispetto al Cus, che prima pareggia, 25/23, e poi, sulle ali dell'entusiasmo per il recupero, si aggiudica anche un interminabile tiebreak, 19/17, vantaggi in altalena, agli ospiti manca il killer istinct.

Acqui sempre più in salita

Neppure il ritorno in panchina di Ivano Marenco, dopo le tre giornate di squalifica, riesce a dare una spinta diversa ad Arredo Frigo Valnegri, alla sesta sconfitta in B1 femminile. Anche prevedibile, più di altre, contro la terza forza del girone A, Savis Cargo Broker Volpiano, ma è la troppa fatica a esprimere gioco e l'atteggiamento dimesso che preoccupa. Due set a senso unico, entrambi chiusi 15/25 dalle ospiti, solo nel terzo le termali accennano una reazione e provano a colmare un gap importante, con il break alimentato dalle giocate di Adani, ma senza riuscire a riaprire la partita, 21/25 e 0/3 che complica una classifica da alcuni settimane bloccata a quota 7.

In B2 femminile rinviata la partita casalinga di Euromac Mix Casale contro Novara, occasione, per le monferrine, per scalare la graduatoria. Ancora da stabilire la data del recupero.