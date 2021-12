Un banchetto per aiutare il canile comunale

ACQUI TERME - La situazione del canile comunale di Acqui è stabile ma non per questo priva di criticità. «Grazie alla ripartenza siamo riusciti a tornare in contatto con i nostri ‘tradizionali’ sostenitori che da tempo ci forniscono cibo per i nostri animali – ci spiega Dede Pronzato la referente del Gruppo di Volontariato per la tutela ed assistenza degli animali, la onlus che si prende cura del canile acquese – Tante però le situazioni problematiche cui dobbiamo far fronte: dai recuperi nei comuni dell’Acquese, ahinoi, sempre più numerose, alla sistemazione, mantenimento e cura degli oltre novanta cani presenti nella struttura, alle richieste di aiuto di famiglie che non potendo più tenere un cane, per problemi di integrazione nel nucleo o economici, letteralmente ‘scarica’ a noi l’animale». Per far fronte alle tante spese affrontate dal Gruppo, domenica 12 sin dal mattino, sarà disponibile in corso Italia un banchetto nel quale verranno venduti i lavoretti artigianali realizzati dai volontari o donati alla no profit e il tradizionale ‘Cane-ndario’.