La Protezione Civile punta sui droni e coinvolge gli studenti

ACQUI TERME - Lorenzo Torielli della Protezione civile ne è convinto: "Il futuro del soccorso è in aria". Da un anno i volontari acquesi hanno investito tempo e risorse nei droni. Il parco aereo dell’associazione è andato sempre più incrementandosi di velivoli di ultima generazione, il personale ha partecipato ai corsi dell’Enac acquisendo abilitazioni anche di livello.

"Oggi abbiamo quattro squadre pronte ad intervenire – continua Torielli – In quali contesti? In quelli emergenziali di tipo alluvionale o sismico, ma anche in quelli ordinari dei controlli alle arcate dei ponti, ai crinali delle alture, ai sostegni delle strade. Contesti nei quali l’occhio di un tecnico, portato in loco, costerebbe non poco".

Un drone fatto dagli studenti

Nell’ultima intervista il presidente della Protezione civile ci aveva parlato del progetto di dotarsi di un drone con telecamera termica. Nei giorni scorsi ha annunciato che grazie al generoso contributo di banca Unicredit e Lions Acqui Terme, il parco aereo sarà arricchito di questa nuova tecnologia. Oggi, giovedì 9 dicembre, alle 10.30 nel cortile di Palazzo Levi è stato presentato il velivolo e nella sala consiliare la squadra droni. Sono state posti in visione slide e filmati inerenti l’attività già svolta con i droni, nei vari scenari operativi quali ricerca scomparsi, monitoraggio del territorio, recupero beni culturali, rilievo di aree. Alla cerimonia hanno partecipato anche il sindaco Lorenzo Lucchini, il Presidente della Provincia, Gianfranco Baldi, l’assessore Regionale Marco Protopapa, il Comandante della Polizia Locale Paola Cimmino e il Presidente della Colonna Nazionale Beni Culturali della Protezione Civile, Roberto Cerrato.

Intervenuta anche una delegazione dell’Istituto Tecnologico Rita Levi Montalcini ai quali è stato illustrato un nuovo progetto che li coinvolgerà direttamente: "Saranno gli studenti dell’istituto - spiega Torielli - a realizzare un velivolo allestito per essere impiegato nelle attività di Protezione Civile".