La Monferrato Classic Orchestra in città per il concerto di Natale

ACQUI TERME - Sarà la Monferrato Classic Orchestra la protagonista del consueto concerto di Natale che si terrà mercoledì 22 al Teatro Ariston alle 21.

Prima volta in città

Per la prima volta ad Acqui Terme, la Monferrato Classic Orchestra è nata nel 2017 da un’idea della pianista Sabrina Lanzi. Un’orchestra sinfonica versatile che affronta repertori barocchi, classici e sinfonici con particolare attenzione al repertorio romantico e post-romantico, costituita da eccellenti giovani professionisti.

«È una grande gioia poter presentare al pubblico acquese la Monferrato Classic Orchestra in questa importante occasione, – dichiara la presidente Sabrina Lanzi – e ci auguriamo di poter avere anche in futuro in questa meravigliosa cittadina la possibilità di poterci esibire con una certa regolarità».

«Siamo felici di poter rinnovare la piacevole e importante tradizione del concerto natalizio che ci consente di scambiarci gli auguri per il Santo Natale e per l’anno nuovo – dichiara l’assessore alla Cultura, Cinzia Montelli –. Siamo davvero desiderosi di restituire questo momento alla nostra città, riappropriandoci di una parte di normalità che ci è stata strappata via dall’emergenza sanitaria. Il programma prevede l'esecuzione della Serenata notturna K 239 di W.A. Mozart, del Concerto grosso per la notte di Natale di A. Corelli, del Concerto Grosso op.6 nr. 11 di Händel e del Concerto brandeburghese n. 3 di J.S. Bach sotto la direzione del giovane ma affermato Vitali Alekseenok, recente vincitore del primo premio all'Arturo Toscanini Conducting Competition 2021 a Parma».

L’ingresso è gratuito. È necessario prenotarsi, come da indicazioni ministeriali, chiamando al numero 0144.770.300/203 oppure scrivendo a cultura@comune.acquiterme.al. it.