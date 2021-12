La mostra dei presepi...in forma privata

ACQUI TERME - Quest’anno, per la seconda volta, la Mostra Internazionale del Presepe di Acqui Terme non verrà allestita. I locali del Movicentro, infatti, non sono disponibili perché occupati dall’hub vaccinale. L’Associazione culturale del Presepe, però, ha pensato di organizzarne uno privato coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia. Pina Pileggi e Maurizio Logobardi sono gli ideatori di questa iniziativa che porterà nella città bollente, in via Alfieri 26, nei locali messi gratuitamente a disposizione dalla ditta Orione, una trentina di pezzi di mirabile fattezza.

Dall'8 dicembre al 10 gennaio

"Tutti legati alla tradizione figurativa italiana e realizzati a mano (anche i vestiti) – tiene a precisare Pina Pileggi – Ne avremo di enormi, come quello realizzato (in 7 anni) da mio marito di 4 metri per 3 con 45 movimenti, ad altri piccoli i cui particolari sono opera di fine miniatura". Spazio anche alla solidarietà: tra i presepi esposti anche quello realizzato dai ragazzi ‘speciali’ di una comunità.

La campagna di adesione è stata lanciata sui social network ed affidata al passaparola tra gli appassionati. Le opere selezionate ed esposte saranno un interessante percorso tra i diversi stili e manifatture del Belpaese. La mostra verrà inaugurata l’8 dicembre, alle ore 16 e rimarrà aperta fino al 10 gennaio.