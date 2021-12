A Cartosio chiusa la SS334: "In corso d'opera delle palificazioni"

ACQUI TERME - La Strada Statale 334 rimarrà chiusa a tempo indeterminato al km 35+900 nel Comune di Cartosio per pericolo caduta massi.

"Il problema è causato dalle frane di inizio ottobre", ha spiegato il sindaco di Acqui Lorenzo Lucchini. "I lavori di Anas, però, stanno proseguendo a buon ritmo. Si stanno realizzando delle palificazioni sui cui verrà fatto un riempimento che, almeno inizialmente, permetterà il transito su una sola carreggiata per rendere possibile il traffico quantomeno dei mezzi più pesanti e dei mezzi che conducono i bambini alle scuole. Insieme ai sindaci dei Comuni che sono direttamente coinvolti periodicamente faremo un sondaggio in Anas per capire lo stato di avanzamento dei lavori. Non appena ci sarà di nuovo libero transito lo comunicheremo".