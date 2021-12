Sabato "open day" alla scuola "Saracco"

BISTAGNO - Per la Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Saracco’ di Bistagno, facente parte dell’Istituto Comprensivo di Spigno Monferrato, è tempo di Open day. Domani, sabato 4 dalle 10.30 alle 12, il plesso bistagnese aprirà virtualmente i battenti agli interessati sulla piattaforma Meet (all’indirizzo ‘meet.google.com/cji-abgs-vrh’). L’iniziativa online si rende necessaria per scongiurare eventuali assembramenti. Per chi volesse comunque visitare gli ambienti scolastici, il personale si rende disponibile previo appuntamento al 0144.79178.