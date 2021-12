Il Coro Mozart rende onore ad Aldo Niccolai

ACQUI TERME - Domenica 5 alle 17.30, la chiesa dell’Addolorata di Acqui ospiterà il concerto per il Maestro Aldo Niccolai, un omaggio del Coro Mozart al direttore scomparto lo scorso anno.

Il programma offerto al pubblico acquese parte proprio dall’ultimo lavoro: la Missa Pontificalis di Perosi in una trascrizione inedita per coro, organo, orchestra d’archi e fiati. Special guest della serata il direttore Attilio Tomasello e le corali Santa Cecilia di Acqui, San Rocco e A.N.A. di Voghera.

Sullo sfondo di questa giornata di festa un’annosa problematica. «Da tempo infatti il Coro Mozart non ha una sede propria, da quando alcuni anni fa i locali di via XX Settembre sono stati segnalati come inidonei a sostenere il peso di un numero elevato di persone – ci spiega il portavoce Sergio Ravelli - L’indisponibilità di una sede adeguata ha reso da anni le nostre attività sempre più complicate». Pur nelle obiettive difficoltà i ‘mozartiani’ non si sono persi d'animo: «Continuiamo a sperare in un intervento risolutivo perché, al pari di altre associazioni “storiche”, si possa trovare anche per noi una soluzione logistica definitiva, scongiurando il rischio che, dopo oltre vent’anni di attività, il Coro Mozart sia costretto a chiudere».