Lucchini: "Mascherina all'aperto? Per ora nessun obbligo"

ACQUI TERME - Ad Alessandria l'ordinanza è già stata ufficializzata, a Valenza se ne sta discutendo. Ad Acqui, invece, almeno per il momento non è previsto alcun provvedimento per l'uso delle mascherine anche all'aperto.

La conferma arriva dallo stesso sindaco Lorenzo Lucchini: "Per il momento non prevediamo di adottare un'ordinanza per imporre l'uso della mascherina anche all'aperto. La situazione in città, infatti, rimane sotto controllo. Tuttavia - aggiunge il primo cittadino termale - prevediamo di realizzare tramite i miei aggiornamenti e i canali a disposizione del Comune una piccola campagna di sensibilizzazione per raccomandare ai cittadini l'uso dei dispositivi di protezione individuale nelle aree in cui possono generarsi assembramenti. Solleciteremo gli esercenti anche a garantire il ricambio di aria nei locali. Ci riserviamo, a ogni modo, di riconsiderare ogni disposizione non appena le condizioni lo rendessero necessario".