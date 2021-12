Il coro dei pazienti oncologici in concerto...benefico

ACQUI TERME - "L'obiettivo primario del coro è trasmettere un messaggio di energia, di forza e di coraggio, coniugando l’arte con il concetto più ampio di "cura", così che diventi possibile condividere e superare quei momenti difficili che i malati oncologici attraversano lungo il loro percorso": è questa la "mission" del Fuck Cancer Choir, che sabato 4 alle 16.30 in Vicolo della Schiavia si esibirà in concerto vocale diretto da Stefania Crivellari che avrà come protagonisti pazienti oncologici, loro familiari e alcuni operatori sanitari. L'evento è a cura di Confcommercio Acqui con il contributo del Comune.

"Dal canto effetti benefici"

"L’intesa tra i partecipanti - comunicano gli organizzatori - è molto forte ed è in continua evoluzione. L'esperienza vissuta con il FuckCancer Choir conferma gli effetti benefici sullo stato socio-psicologico del canto corale, dell’essere un gruppo e del divertirsi condividendo momenti speciali, testimoniati dagli stessi coristi. Ogni componente infatti percepisce chiaramente gli effetti positivi derivanti dal canto corale e anche il personale sanitario coinvolto (sia nei panni di coriste, che nel ruolo di direttrice) ritiene utile e importante sviluppare questo tipo di attività".

Recentemente diventato associazione, il Fuck Cancer Choir intende impegnarsi per essere un collettore di fondi raccolti durante eventi di beneficenza, al fine di distribuirli a fondazioni e associazioni attive in vari ambiti della ricerca scientifica, dell'impegno sociale e in altre cause solidali