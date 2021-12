A tutta Bagna cauda: sabato con la Pro Loco di Cartosio

CARTOSIO - L’appuntamento è per sabato 4 alle 20, presso la sede della Pro loco di Cartosio. I cuochi dell’associazione di promozione locale hanno pronta una serata enogastronomica a base di Bagna cauda ma non solo. Previsto anche un menu alternativo per chi non ama il tradizionale intingolo monferrino. Prenotazione obbligatoria al n. 347.1390608