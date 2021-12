A Terzo sosta ‘breve’ in farmacia

TERZO - E’ un servizio essenziale per i piccoli comuni, soprattutto quelli dell’Acquese abitati, per lo più, da cittadini agée. La Farmacia di Terzo, di nuova gestione, tra l’altro offre non solo farmaci ma anche una competente assistenza con consulti e consigli. E’ quindi comprensibile che sia aumentato il volume dei clienti. Il sindaco Maurizio Solferini, però, ha rilevato che «nei momenti di maggiore affluenza si continuano a verificare pericolose soste d’auto lungo la strada, nel tratto tra la chiesa di San Sebastiano e la farmacia, nonostante siano stati posizionati cartelli di divieto e dissuasori. Il comune ha inoltre messo a disposizione il parcheggio dell’ex asilo proprio per evitare che si possano creare situazioni di disagio o pericolo – e ha concluso avvertendo - Saranno elevate severe contravvenzioni a chiunque non rispetti la cartellonistica, anche mediante l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza».