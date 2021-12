Promotore finanziario abusivo. Truffati clienti per oltre un milione

ACQUI TERME - Era stato radiato dall'albo da quasi 10 anni ma, nonostante questo, continuava a esercitare. La Guardia di Finanza di Acqui Terme ha scoperto una truffa da oltre un milione di euro. Il responsabile un promotore finanziario abusivo.

A insospettire le Fiamme Gialle erano stati gli ingenti e non giustificati movimenti finanziari a favore dell’indagato. Secondo gli accertamenti svolti dai finanzieri acquesi, il promotore finanziario abusivo non si sarebbe limitato solamente ad esercitare illecitamente la professione, ma avrebbe posto in essere una vera e propria truffa ai danni dei clienti che nel corso degli anni gli avevano affidato i risparmi di una vita.

Come agiva il promotore finanziario

Il modus operandi dell’indagato consisteva nel raggirare i 'malcapitati' promettendo loro grandi profitti avvalorati da documentazione bancaria risultata poi totalmente falsa; gli stessi non sospettavano nulla in quanto l’ex promotore aveva conservato un piccolo tesoretto dal quale attingere nei casi in cui i clienti chiedessero liquidità.

È scattato cosi dalla Procura della Repubblica di Alessandria il provvedimento che ha portato i finanzieri a sequestrare oltre 150.000 euro depositati nei conti correnti, 2.400 euro in contanti nascosti all’interno dell’abitazione nonché diversi computer e telefonini utilizzati per perpetrare la condotta criminosa.

Tra i clienti truffati, anche alcuni amici di vecchia data dell’indagato, ignari della sua radiazione dall’albo (avvenuta proprio per fatti simili); tra questi, c’è anche chi si è fidato a tal punto da vendere l’appartamento ed affidargli il denaro. Le indagini rivolte alla precisa quantificazione della truffa e all’individuazione delle parti offese sono ancora in corso.