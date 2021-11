Lo "Sticca" non sarà commissariato: c'è il nuovo Cda

CASSINE - Il commissariamento della residenza per anziani “Opera Pia Sticca” di Cassine è scongiurato. Ma andiamo con ordine. La scorsa estate l'ormai ex Cda - presieduto da Mirko Orsi - aveva presentato in blocco le dimissioni al termine di un anno “extra” in proroga di mandato conseguente alle urgenti e impreviste necessità generate dalla pandemia.

Per formare il nuovo gruppo dirigente della Rsa, in base a quanto previsto dal regolamento interno, Provincia e Comune avevano presentato due avvisi pubblici per poter arrivare a nominare, rispettivamente, tre e due membri consiglieri. Il primo avviso con scadenza al 30 settembre, però, è andato praticamente a vuoto con una sola candidatura pervenuta unicamente all'organo provinciale. I due enti locali hanno perciò disposto la riapertura dei termini della procedura pubblica finalizzata alla nomina dei cinque membri del nuovo Consiglio di amministrazione con proroga fino a inizio novembre. Questa volta, pur senza la metaforica fila davanti alla porta, sia la Provincia che la casa comunale cassinese sono riusciti a raccogliere le cinque candidature necessarie.

Chi sono i nuovi membri

Per quanto riguarda la Provincia sono stati giudicati idonei alla carica di consiglieri e di nuovi membri del Cda dell'Opera Pia Sticca Isabella Gamalero, Maurizio Giuseppe Gotta e Alberto Raiteri, per il Comune di Cassine Egidio Rangone e Manuela Priarone. Nei prossimi giorni, quindi, avverrà in via ufficiale il passaggio di consegne tra gli ormai ex membri del Cda e i nuovi, che dovranno poi nominare il neo presidente della struttura.

«Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a tutto il Consiglio di amministrazione uscente per il prezioso contributo dato alla nostra casa di riposo negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo do il benvenuto ai nuovi membri del Cda, ai quali faccio i miei migliori auguri di buon lavoro», dichiara il sindaco di Cassine, Carlo Maccario.