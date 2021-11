Lo Straniero in tour: 9 date in un mese, il via da Acqui

ACQUI TERME - Nel 2019 con il brano “Quartiere italiano” hanno vinto il Premio Musicultura Tour alla 30esima edizione dell’importante festival musicale che ogni anno ha luogo allo Sferisterio di Macerata per il quale concorrono i migliori artisti emergenti nel panorama italiano. Un riconoscimento di grande valore grazie al quale Lo Straniero aveva avuto la possibilità di organizzare un tour a livello nazionale. L’insorgere della pandemia, però, ha costretto la band per metà acquese (Giovanni Facelli, Federica Addari, Valentina Francini) e per metà astigiana (Luca Francia e Francesco Seitone) ad attendere tempi migliori. Ora, finalmente, può partire “Ritorna Qui Tour”, nove concerti nel mese di dicembre a due anni dalla fine del fortunato tour del disco “Quartiere italiano”.

Le prossime date

Realizzato con il sostegno del Nuovo Imaie, il tour toccherà diverse città del centro-nord. Si inizierà con un triplo concerto in chiave acustica a “Reparto Vinile” ad Acqui Terme nel pomeriggio di sabato 27 (evento su prenotazione), successivamente sono previste tappe all’Elastico Records Festival di Bologna (4/12), ai Giardini Luzzati di Genova (7/12), al Diavolo Rosso di Asti (10/12), un set acustico in presenza di pubblico al Downtown Studios di Pavia (17/12), la rassegna Vampires a Villa Albrizzi a Treviso (18/12), poi l’Edonè di Bergamo (19/12) e il Caracol di Pisa (23/12). Per chiudere l’anno, una serata insieme all’associazione cassinese “Indiependenza” mercoledì 29 dicembre alle Segrete di Strevi, dove nel gennaio del 2020 Lo Straniero aveva fatto registrare il tutto esaurito con lo spettacolo dedicato a Lucio Battisti.

Sarà un concerto diverso quello che presenterà questa volta Lo Straniero: un elettroacustico accompagnato da storytelling nel quale le fonti di ispirazione musicali e letterarie si mescoleranno a pagine scritte in viaggio in questi sette anni di intensa attività. Insieme alle canzoni dei primi due album – usciti nel 2016 e nel 2018 – il gruppo anticiperà dal vivo alcuni brani del disco previsto per l’inizio del 2022.