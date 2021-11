I lunedì dell'Astesana: seminario formativo per conoscere la Robiola

ACQUI TERME - Lunedì 29 novembre la “Strada del Vino e del Cibo Astesana” porterà nella città bollente un seminario formativo sulle eccellenze enogastronomiche del territorio. L’incontro si terrà, a partire dalle 15.15 nella sede dell’Associazione Nazionale Alpini in piazzale Don Piero Dolermo.

Per gli operatori della filiera

«La proposta formativa sarà dedicata agli operatori della filiera enogastronomica con l’obiettivo di far conoscere a 360° un prodotto tutelato del Monferrato e della Langa Astigiana, la Robiola di Roccaverano DOP, per far scoprire il prodotto, le sue caratteristiche, le modalità tecniche di degustazione e di conservazione, il suo uso in cucina, nei bar, wine-bar o cantine e quali sono gli abbinamenti migliori con i vini del Monferrato – informano da Palazzo Levi - La partecipazione al seminario è gratuita. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione».

Le adesioni, fino a un numero di 25 persone, andranno comunicate al numero 335.7782217 (anche via sms) oppure via e-mail a: info@astesana-stradadelvino.it. L’evento è sostenuto dal Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato, con la collaborazione del Consorzio di tutela della Robiola di Roccaverano DOP, del Comune di Acqui Terme, dell’Associazione Nazionale Alpini – Sezione di Acqui Terme, dell’Associazione Comuni del Brachetto d’Acqui Docg e dell’ONAF – Delegazione di Asti.