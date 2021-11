Furti in appartamento: segnalazioni da Strevi e Bistagno

ACQUI TERME - Ci giungono diverse segnalazioni di furti nell'Acquese. Ad essere colpite sono soprattutto le case un po' più isolate spesso abitate da anziani. Gli espedienti truffaldini sono i soliti: falsi tecnici delle utenze, impiegati comunali o personale ASL per i controlli anti-covid. L'imperativo è non fidarsi ed avvisare subito le forze dell'ordine.

Nei giorni scorsi i ladri hanno colpito a Strevi e Bistagno. «Non vorrei creare allarmismi, ma comunico che ieri ci sono stati due furti in paese (alcuni anche nei paesi limitrofi) – ha informato il sindaco bistagnese Roberto Vallegra - Le auto con a bordo gli autori dei reati, potrebbero essere una mini nera ed una mercedes nera. Per mesi e mesi non vola una mosca, poi capitano i giorni "critici". Segnalate senza alcun timore qualsiasi situazione anomala, persone o auto sospette ai Carabinieri della locale stazione o a me».

Bisogna fare attenzione anche al'uso di internet. «Un consiglio spassionato. Siete liberi di usare i social come meglio credete, ma se non comunicate ogni vostro singolo spostamento quotidiano è meglio. C'è sempre qualcuno che legge».