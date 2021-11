Corali in prova per i concerti natalizi: "Abbiamo bisogno di una sede"

ACQUI TERME - Fervono le prove di ugole non solo acquesi per i concerti natalizi. «Il Maestro Tomasello dirigerà il concerto del 5 dicembre con la partecipazione di molti altri amici coristi provenienti dalla Corale Santa Cecilia e dai vogheresi Corale San Rocco e Coro A.N.A. “Timallo”» informano dal Coro Mozart.

Le prove sono ospitate dal salone della Protezione Civile di Acqui: «Da tempo infatti il Coro Mozart non ha una sede propria, da quando alcuni anni fa i locali nella scuola di via XX Settembre ci sono segnalati come inidonei a sostenere il peso di un numero elevato di persone – riferiscono - L’indisponibilità di una sede adeguata e adeguatamente agibile ha reso da anni le nostre attività sempre più complicate da realizzare e da portare avanti».

Pur nelle obiettive difficoltà i coristi non si perdono d'animo: «Continuiamo a sperare in un’intervento risolutivo perché, al pari di tutte le altre associazioni “storiche” di questa città, si possa trovare anche per noi una soluzione logistica degna e definitiva, scongiurando il rischio che dopo oltre vent’anni di attività al servizio della cultura cittadina il Coro Mozart sia alla fine costretto a chiudere i battenti».

Solidarietà tra le no profit musicali: «Nel frattempo ci siamo dovuti arrangiare con soluzioni temporanee: per alcuni mesi abbiamo usufruito dell’ospitalità del Corpo Bandistico Acquese, che ci ha messo a disposizione la propria sala per le prove a sezioni separate; ora, per poter passare alle prove tutti insieme nel rispetto del distanziamento, abbiamo dovuto spostarci di nuovo, verso il più capiente salone della Protezione civile di Acqui – concludono – senza il loro aiuto saremmo stati costretti a rinunciare a un concerto, come quello del prossimo 5 dicembre, per noi così importante!»