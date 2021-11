Acqui & Sapori: due giorni con il tartufo attore protagonista

ACQUI TERME - Week end al gusto di tartufo (ma non solo..) nella città termale. Sabato 27 e domenica 28 va in scena la Mostra Regionale del Tartufo "Acqui & Sapori". La nuova edizione si svolgerà all’aperto nell’area mercatale del centro storico (corso Italia, piazza Italia, corso Bagni). Saranno presenti numerosi stand gastronomici per il palato di tutti e, nella giornata di domenica, anche momenti di intrattenimento e competizione con il Concorso Trifula d’Aich (a partire dalle 10) e la Gara di ricerca tartufi (dalle ore 14.30).

Al Cristallo docu-film sul Tartufo Bianco d'Alba

In occasione della Mostra regionale del Tartufo Acqui & Sapori, sarà proiettato, su proposta della società Dianorama, al cinema Cristallo ad Acqui Terme "The Truffle Hunters", un docu-film dedicato al Tartufo Bianco d’Alba, girato fra le Langhe e il Monferrato e diretto dai registi americani Michael Dweck e Gregory Kershaw, prodotto da Luca Guadagnino con l’intervento della Film Commission di Torino e del Centro Nazionale Studi Tartufi. Il docufilm è un vero e proprio viaggio pieno di emozioni nel mondo dei Trifulau ed è ambientato nei boschi delle Langhe, di Roero e Monferrato e racconta uno stile di vita del tutto fuori dagli schemi, mettendo in evidenza le difficoltà di una professione che richiede enorme dedizione e grandi sacrifici.