Nella notte caduto albero sull'asilo di via Savonarola

ACQUI TERME - A causa delle piogge dei giorni scorsi, un albero è caduto sul tetto dell'asilo di via Savonarola.

Il pino, diviso in due fronte copiose apparentemente sane, stanotte è stato piegato dal vento al punto da spezzarsi alla base e rovinare sull'edificio fortunatamente vuoto, senza i bambini che spesso giocano ed imparano proprio in quell' angolo di giardino. Avvertita, è intervenuta stamattina la Protezione civile di Acqui Terme che ha provveduto al taglio della pianta, al controllo ed alla messa in sicurezza della struttura. Domattina la scuola aprirà regolarmente.