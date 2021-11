Gli interventi in paese, dalle strade al decoro urbano

BISTAGNO - Il sindaco di Bistagno Roberto Vallegra fa il punto dei cantieri aperti nel paese. "I lavori per il completo ripristino della strada in regione Gaiasco (la più colpita dalle frane di fine anno 2019) stanno proseguendo e presto termineranno definitivamente – informa - La strada comunale "Borella" è stata risistemata e messa in sicurezza. Verranno potate le piante a partire dalla piazza Monteverde fino al passaggio livello".

L'elenco del primo cittadino tocca anche un'altra area verde, quella dietro il supermercato, che sarà a breve sistemata. "Sono stati ordinati dei nuovi bidoncini stradali per la spazzatura, compresi quelli per le deiezioni dei cani (Ci vorrà del tempo perché ultimamente la merce arriva con grandi ritardi) – continua - Verrà completamente sostituita la recinzione del campo sportivo lato cimitero. Versa in condizioni pessime. In questo caso investiremo una cifra piuttosto importante. La sicurezza dei bambini della scuola calcio prioritaria. L'elenco dei lavori pubblici è molto lungo, ma con impegno cercheremo di fare il più possibile (bilancio permettendo)".