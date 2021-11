Fondi Pnrr: nell'Acquese più di 6 milioni per 14 Comuni

ACQUI TERME - Sono 120 gli interventi che coinvolgeranno 73 comuni della provincia di Alessandria, finanziati dagli oltre 34milioni di euro in arrivo dal Viminale nell’ambito delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oltre 6 milioni sono destinati ai progetti presentanti dai comuni dell'Acquese. In particolare, i fondi serviranno a sovvenzionare interventi volti a prevenire il rischio idrogeologico, per la messa in sicurezza di strade, il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e lavori sulle scuole del territorio.

Questa nel dettaglio la lista dei 14 comuni del territorio acquese coinvolti con le relative cifre di cui beneficeranno (per alcuni comuni sono previsti più versamenti in base agli interventi previsti):

Acqui Terme: 63.000 - 60.000

Cassine: 305.000

Cavatore: 87.198 - 351.288

Grognardo: 300.000 - 200.000

Melazzo: 500.000

Morbello: 94.000

Morsasco: 418.000 - 450.000

Orsara Bormida: 450.000

Pareto: 80.000

Ponzone: 355.000

Prasco: 100.000 - 200.000

Rivalta Bormida: 400.000 - 488.000

Spigno Monferrato: 950.000

Visone: 120.000 - 100.000 - 170.000 - 100.000