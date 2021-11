Turismo sostenibile: a Visone il progetto "Cammini d'Autrice"

VISONE - Unire la narrazione di un territorio al piacere di goderne scorci, bellezze architettoniche e panorami immergendosi in escursioni urbane ed extraurbane. L'idea è della scrittrice Adriana Maria Soldini, che sabato 20 alle 16.30 nella Sala Consiliare del Comune di Visone con il sindaco Manuela Delorenzi introdurrà la presentazione del progetto di turismo lento Cammini d’Autrice, realizzato insieme alla guida escursionistica ambientale Giorgia Ricotti.

Gli imperdibili borghi del Monferrato

"L’idea di questo progetto - commenta la Soldini - è nata nel 2017 a Calosso, al termine della prima presentazione della mia prima guida per le Edizioni del Capricorno di Torino, 35 borghi imperdibili del Monferrato, quando una signora mi ha avvicinato per suggerirmi quanto sarebbe stato interessante se avessi accompagnato i miei lettori nei luoghi di cui ho scritto. Ora vorrei incontrarla di nuovo e portarla con me a visitare in cammino questa terra che amo insieme alle persone che lo vorranno, offrendo a tutti loro un nuovo punto di vista".

Il Monferrato, 50° sito italiano Unesco, è la prima zona d’Italia scelta dall’autrice che guiderà escursioni urbane ed extraurbane per le vie e sulle "strade bianche" dei centri storici e delle frazioni, alla scoperta del patrimonio culturale e umano secondo i dettami del turismo sostenibile (data maggio 2020 il suo impegno costante in un forum a tema), e con particolare riguardo al turismo esperienziale.

Incontri e workshop

Adriana Maria Soldini si affida alla professionalità di Giorgia Ricotti per proseguire la scoperta del territorio con escursioni naturalistiche nella parte più selvaggia dei borghi in tutta sicurezza. Il progetto prevede la formula Guida su misura per incentivare il turismo infrasettimanale, e i Weekend con l’autrice, format che includono incontri, corsi e workshop, in collaborazione con le realtà locali.

Durante l’evento sarà illustrata la struttura del sito web camminidautrice.wordpress.com, verranno mostrati i profili social aperti (Instagram e YouTube), e saranno comunicati i primi sei borghi, di cui in primis fa parte Visone. È il luogo scelto dove dare l’annuncio pubblico, in quanto l’autrice è sempre rimasta in contatto con l’amministrazione dopo la riuscitissima presentazione della guida sul Monferrato nella stessa sala, avvenuta il 23 settembre 2017, con l’allora consigliera Manuela Delorenzi. Nei mesi a seguire saranno avviate collaborazioni con gli altri borghi monferrini che condivideranno la stessa visione di ecoturismo.

La programmazione ufficiale partirà a gennaio 2022, ma a richiesta sarà possibile concordare alcuni appuntamenti prima della fine dell’anno.