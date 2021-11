Fibrosi cistica: con il Burraco si dà una mano alla ricerca

ACQUI TERME - Certamente non manca la fantasia. La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica delegazione di Acqui Terme se ne inventa di ogni per raccogliere fondi da devolvere alla battaglia contro la malattia genetica grave più diffusa in Italia. Sabato 20 a partire dalle 15, al Gianduia andrà in scena ‘Carte in tavola’, un pomeriggio dedicato al buon cibo e al ‘Burraco’, un gioco di carte molto amato nell’Acquese. Il torneo è aperto alle coppie che potranno deliziarsi con un ricco menu preparato dalla struttura ospitante. Il ricavato sarà devoluto alla Ffc di Acqui Terme a sostegno dei progetti per l’anno in corso. Info: 366.1952515. Si accede con Green-pass.