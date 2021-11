L'incontro online: "Conversando" con Libera sulle mafie

ACQUI TERME - Stasera alle 18 prenderà il via la rassegna Conversando con la scrittura 2021 dell’associazione Archicultura in collaborazione con l’Istituto scolastico ‘Parodi’, Libera Alessandria e con il Dipartimento di Studi Giuridici, Politici, Economici e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale. «Il tema scelto per quest’anno è ‘Le Mafie’, argomento che verrà trattato dai relatori partendo da punti di vista differenti: storico, giuridico, sociologico, narrativo, cinematografico» spiega la portavoce Serena Panaro.

Gli incontri saranno trasmessi online e per l’accredito sarà necessario scrivere ad archicultura@gmail.com. Ad aprire il ciclo seminariale stasera ci saranno Enza Rando, avvocato e vice presidente di Libera Alessandria e Alessandra Dolci, Magistrato e coordinatore della Dda di Milano. Argomento: Aspetti giuridici/giudiziari del fenomeno ‘mafie’.