A Ponzone un nuovo scuolabus grazie all'Unione Montana

PONZONE - Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di consegna del nuovo scuolabus al Comune di Ponzone. «Per una grande città un nuovo scuolabus è una cosa da poco, ordinaria amministrazione. Per un paese e per l’Unione è invece un grande risultato – spiega Roberto Vallegra, presidente dell’Unione Montana Alto Monferrato Aleramico - Parliamo di un veicolo dal costo di più di 80mila euro, dotato di quattro ruote motrici e di tutta la tecnologia necessaria ad affrontare neve, ghiaccio e nebbia che caratterizzano il clima di questa zona montana. Sarà garanzia di efficienza del servizio e sicurezza per i bambini».

L’acquisto è stato possibile grazie ai Fondi di Unione, Comune di Ponzone ed ai contributi di Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. «Siamo soddisfatti – ha concluso Vallegra - un risultato che indica la strada giusta e l’atteggiamento virtuoso di un’Unione coesa. Questo è stato il momento di Ponzone; in futuro, magari per altre esigenze, sarà la volta di Terzo, Castelletto d’Erro o Bistagno. Il nostro motto è: chi ha più di bisogno sarà aiutato».