Pronti per la magia del Natale? Gli eventi dal 3 al 23 dicembre

ACQUI TERME - Torna la magia natalizia ad Acqui Terme con il Villaggio del Natale. «Un’esperienza unica da vivere in piazza Italia e in corso Dante con tantissime luci, installazioni, scenografie e addobbi natalizi – informano da Palazzo Levi - Un’edizione organizzata dal Comune, in programma dal 3 dicembre al 24 dicembre, ricca d'intrattenimenti musicali ed eventi per bambini sparsi per la città.

Un'atmosfera tutta natalizia

«Ad accogliere gli ospiti in piazza Italia ci sarà una grande e attrezzata pista di pattinaggio sul ghiaccio che animerà il Villaggio del Natale per tutta la sua durata, e proseguirà fino al 6 gennaio – continuano gli organizzatori - Tra incredibili giochi di luce, si potrà passeggiare tra le tipiche casette in legno e pagode bianche del Mercatino di Natale, organizzato da D&N eventi in corso Dante, che offriranno un’immagine suggestiva e coordinata, dove sarà possibile trovare oggetti artigianali, dolci e prodotti locali».

L’evento costituisce una proposta di svago per tutta la famiglia con tante attrazioni a ingresso gratuito, e rappresenta un’occasione per visitare Acqui Terme e il suo centro storico nel periodo più bello dell’anno. Immancabile la Casa di Babbo Natale che verrà allestita in corso Dante. Il canuto personaggio incontrerà grandi e piccini sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Ci si potrà inoltre divertire con numerosi spettacoli, ludopark natalizi, letture animate, laboratori creativi, baby dance e animazioni sparsi per le strade della città.

Le numerose iniziative collaterali sono state affidate dal Comune di Acqui Terme alla D&N Eventi, alla Confcommercio di Acqui Terme e alla società Marick.

«I colori invaderanno la città. Su iniziativa dell’associazione Xenia, gli alberi in piazza Levi saranno decorati con la tecnica dell’urban knitting, street art che addobba la città con lavorazioni a maglia o ad uncinetto. Nella stessa area sarà allestito un pupazzo rappresentante Rosa Granny, la nonna di Babbo Natale, e sarà creato un percorso con decorazioni nelle vetrine dei negozi fino alla casetta di Babbo Natale» anticipano i partner. L'inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale si terrà venerdì 3 dicembre alle 16, con l’accensione dell’albero di Natale offerto dai commercianti della città.

"Un piccolo villaggio dedicato al Natale"

«Il nostro obiettivo è quello di trasformare la città in un piccolo villaggio dedicato al Natale – spiega l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – Luci, decorazioni ed eventi saranno uno strumento per rilanciare il commercio locale e promuovere il turismo, ma lo scopo principale è quello di restituire alla nostra comunità, e in particolare ai bambini, la magia del Natale, che a causa dell’emergenza sanitaria non è stata vissuta appieno lo scorso anno».

«Vogliamo ringraziare l’intera Amministrazione comunale, insieme ai dirigenti e ai funzionari dell’ente locale, che hanno creduto nell’organizzazione di questo evento – dichiara Nicoletta Cardillo della D&N Eventi – Il nostro auspicio è che sia un Natale ricco di serenità, che lasci finalmente alle spalle un periodo davvero difficile per tutti».