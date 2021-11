Annullata la Mostra Internazionale dei presepi

È la Proloco di Acqui Terme a dare l'annuncio: "Quest’anno l’Esposizione Internazionale del Presepe è stata annullata – informa Lino Malfatto - E’ con profondo rammarico che la Proloco da questa informazione , in quanto da quando è stata ideata ben 35 anni fa, ad esclusione del periodo di pandemia Covid 19, tale manifestazione si è sempre regolarmente svolta, diventando un appuntamento fisso per tantissimi presepisti. Purtroppo il locale in cui si svolgeva ultimamente l’esposizione dei Presepi è attualmente adibito ad hub vaccinale COVD 19 e pertanto non è utilizzabile per la mostra".

Altri spazi? "Non è stato possibile trovare un altro locale idoneo a contenere tutti gli espositori, garantendo la sicurezza necessaria, e comunque essendo ancora in periodo emergenziale occorrerebbe rispettare tutti i protocolli Covid previsti comprese le disposizioni sul green pass, il che creerebbe problematiche organizzative aggiuntive – risponde- La pandemia dovuta al Covid 19 ci ha pertanto irrimediabilmente costretti a sospendere anche questa edizione. Speriamo possa regolarmente svolgersi il prossimo anno".