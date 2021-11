Ancora immondizia nelle rive bistangnesi

BISTAGNO - Non si placa la pratica incivile dell’abbandono di rifiuti nelle campagne di Bistagno. Stamani in regione Panesca è stato rinvenuta una piccola discarica. Purtroppo il protocollo becero si ripete: appena fuori dai centri abitati, lungo le scarpate delle strade provinciali o comunali e lontani da occhi indiscreti, viene abbandonato di tutto, dal sacchetto indifferenziato, al mobilio «alle carcasse di animali – fa sapere una cittadina che in quella zona va a passeggiare – qualche tempo fa c’era un capriolo morto, forse investito da un’auto o ucciso da un cacciatore». La storia poi si ripete: i volonterosi delle giornate di pulizia sistemano l’area e periodicamente tornano gli incivili a sporcare. L’amministrazione comunale del sindaco Vallegra ha dichiarato guerra a questa pratica malsana che deturpa l’arcadia delle campagne nostrane, ma al momento, nonostante le multe salate, i ‘soliti ignoti’ continuano ad abbandonare la qualsiasi.