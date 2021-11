Domenica 14 si recupera la Camminata delle chiese campestri

PONTI - In programma lo scorso 31 ottobre, la Camminata delle chiese campestri organizzata dalla Pro loco di Ponti è stata rinviata per avverse condizioni meteo. Sistemato il percorso e rinnovati gli adempimenti burocratici la tradizionale passeggiata panoramica dovrebbe andare in scena domenica 14 novembre.

«Il percorso di è lungo circa 15 km, 4 ore di cammino con un dislivello di 450mt – informano gli organizzatori – Ci saranno due punti di ristoro lungo il tracciato e poi, all’arrivo, si potranno gustare le prelibatezze dei cuochi della Pro loco: polenta con spezzatino o col gorgonzola e dolci locali».

La camminata seguirà un tracciato suggestivo sulle colline del circondario pontese offrendo scorci incantevoli sulle vigne pitturate dal foliage autunnale. Info: 348.0412827.