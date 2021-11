Asta d'arte benefica per la ricerca sulla fibrosi cistica

ACQUI TERME - L’adesione è stata entusiasta ed entusiasmante. In poco tempo tante persone, non solo dell’Acquese, hanno aderito all’ultima iniziativa della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica delegazione di Acqui Terme ‘Artisti per un respiro’.

«Una campagna per la raccolta fondi che si rivolge a chi è un artista nel senso più ampio del termine – spiega Paola Zunino - Un appello ad esporre sulla pagina social dell’iniziativa, rivolto non solo a nomi affermati, ma anche di appassionati, amanti della pittura, della scultura e delle belle arti in genere. L’arte e la bellezza da sempre donano respiro e vita. Abbiamo così pensato di aprire un’asta d’arte a sostegno della ricerca sulla Fibrosi cistica, la malattia genetica più diffusa al mondo». Colpisce un portatore sano ogni 25/30 persone, un bimbo è malato ogni 2500 neonati. La vita media è di poco superiore ai 40 anni ma è un’esistenza difficile rallentata dalle pesanti cure quotidiane e dalla mancanza di respiro. La Ffc grazie alla raccolta fondi sostiene diversi progetti di ricerca scientifica per affrontare la malattia.

«Gli artisti aderenti sono invitati ad esporre le proprie opere sulla specifica pagina di Facebook e a fissare un’offerta base o a lasciare l’offerta libera – continua la presidente dell’associazione acquese - Chi donerà di più entro la mezzanotte del 12 dicembre si aggiudicherà l’opera. Il ricavato sarà devoluto direttamente alla Fondazione Ricerca Fibrosi cistica».