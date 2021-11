Impianto guasto, domani la "Saracco" resta chiusa

ACQUI TERME - Qualcuno tra i piccoli studenti della "Saracco" ne sarà felice, qualcun altro probabilmente meno: ad ogni modo, domani la scuola rimarrà chiusa a seguito del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento. La conferma arriva direttamente da Palazzo Levi: "A causa di un malfunzionamento nell'impianto di riscaldamento della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria "G. Saracco", si sospende l'attività didattica per l'intera giornata di martedì 9 novembre. Nonostante il tempestivo intervento - comunica il Comune - è risultato impossibile ripristinare il guasto in tempi utili per consentire l'adeguato riscaldamento delle classi". Domani, quindi, tutti a casa al calduccio.