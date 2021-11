Cercasi autista scuolabus: contratto dall'Unione Suol d'Aleramo

PARETO - Si affida al bando pubblico l’Unione Suol D’Aleramo (che raggruppa i Comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti e Spigno M.to) per l’arruolamento di un autista di scuolabus. Non andate a buon fine le procedure per il reclutamento dei soggetti in mobilità o liste di collocamento, i paesi dell’Unione hanno bandito un concorso per un posto di autista scuolabus, operaio specializzato categoria B, a tempo pieno e contratto indeterminato. Il vincitore verrà inserito nei ruoli organici dell’ente locale.

«Il concorso è per soli esami ed è riservato a chi ha la cittadinanza italiana, di uno stato membro dell’Unione Europea, o è titolare di permesso di soggiorno o status di rifugiato o protezione sussidiaria – spiegano i tecnici – Richiesto il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), godimento dei diritti civili e politici e non pendenti effetti di condanne penali, in possesso delle patenti B, C, D e Carta di Qualificazione conducente».

Le candidature dovranno essere inviate a mezzo pec (all’indirizzo unionemontana.s.aleramo@cert.ruparpiemonte.it) entro le ore 12 del prossimo 29 novembre.