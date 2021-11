Occimiano regina dei derby

ALESSANDRIA – Secondo derby fra alessandrine – questa volta nel palazzetto del capoluogo – e seconda vittoria per 3-0 per la Nuova Elva Occimiano che piega l’Alessandria Volley: le padrone di casa restano in partita solo per il primo set portando le ragazze di Gombi ai vantaggi e cedendo 26-28, poi secondo e terzo parziale vanno via rispettivamente 17-25 e 18-25.

Dopo una maratona di cinque set cede al tiebreak anche la Cantine Rasore Ovada: due volte avanti sul campo della PlayAsti vincendo primo e terzo set 25-23 e 25-16, due volte rimontata dalle padrone di casa che si aggiudicano i set pari 25-14 e 25-18, nel tiebreak il finale è fatale alle ragazze di Patrone che cedono 15-11 ma grazie al punto guadagnato restano al quarto posto in graduatoria appena una lunghezza dietro la Fortitudo che però ha già riposato. Bene la Zs Ch Valenza che con un 3-1 (21-25 25-20 25-23 25-22) in rimonta piega il fanalino di coda To.Volley ancora a quota zero come l’Alessandria e raddoppia il proprio punteggio in classifica. Muove la classifica anche la Plastipol Ovada che si dimostra squadra da trasferta e a Torino travolge il Parella 0-3 (22-25 20-25 23-25) nello scontro diretto per la salvezza.

In D bella vittoria casalinga del Gavi Volley che si impone 3-0 (25-23 25-22 25-15) sul Lasalliano scavalcandolo in classifica e salendo a quota 5 così come l’Alessandria Volley maschile che inanella il secondo successo in casa piegando 3-0 il Pavic (25-19 25-18 25-16) mentre Acqui perde al tiebreak 2-3 (21-25 18-25 25-19 25-11 18-20) con Domodossola e deve dire addio alla vetta della classifica.