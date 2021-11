Lucchini: "Mobilità, pronto il piano strategico"

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui Terme è pronto a dotarsi di un piano strategico di lungo periodo della mobilità passeggeri e merci, frutto di un processo partecipato. «L'obiettivo sarà quello di integrare le varie modalità di trasporto, ridurre le esternalità generate e valorizzare il contesto urbano e territoriale anche in ottica turistica, per ottimizzare la sostenibilità sia ambientale che economica dell'intero sistema dei trasporti» fanno sapere da Palazzo Levi.

"Favorire cittadini e imprese"

«Siamo pronti a portare una delibera in Consiglio Comunale per realizzare questo processo partecipato che ci permetterà di valorizzare e migliorare la mobilità del nostro territorio – ha aggiunto il sindaco Lorenzo Lucchini –. Stiamo lavorando insieme ad altre amministrazioni comunali con l'obiettivo d'individuare le azioni da intraprendere nell’intera area territoriale di riferimento, ubicata tra Genova, Ovada, Acqui Terme e Asti. Il progetto sarà condiviso anche con la Regione Piemonte, affinché poi possa tramutare in un piano effettivamente realizzabile».

Il piano è quello di soddisfare i bisogni di mobilità dei residenti, degli utenti provenienti da altre aree geografiche e delle imprese, favorendo una migliore accessibilità ai territori locali. L'aspirazione è di disincentivare lo spopolamento migliorando i servizi di mobilità, di stimolare lo sviluppo del tessuto produttivo locale, di aumentare l'efficienza del trasporto di persone e di merci e di valorizzare l'attrattività dei territori migliorando la loro accessibilità.