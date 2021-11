Falsi funzionari per il controllo del Green pass: "È una truffa"

ACQUI TERME - Il Comune di Acqui mette in allerta i cittadini: nessun funzionario è stato autorizzato da Palazzo Levi al controllo a domicilio del Green Pass. Pare infatti che nelle ultime ore si siano registrati alcuni casi di tentativi di accesso in abitazione da parte d'ignoti individui che si spacciano per funzionari della casa comunale sostenendo di essere addetti al controllo porta a porta del certificato "verde".

"Si comunica che nessuno è titolato a controllare il possesso del Green Pass a domicilio - comunica l'amministrazione comunale - dove peraltro non è obbligatorio. Si consiglia la massima cautela e si raccomanda di non consentire per nessun motivo l’accesso di estranei nella propria abitazione. Nel caso si verificasse una situazione simile, il Comune di Acqui Terme chiede di allertare il Comando della Polizia Locale, chiamando il numero 0144.770270".