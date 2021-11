"Autunno fruttuoso": a Cartosio torna la festa della frutta

CARTOSIO - Sesta edizione per Autunno Fruttuoso, la tradizione festa di Cartosio dedicata alla frutta. Domenica 7 novembre, a partire dalle 9, la piazza del paese si animerà con tanti eventi legati alla stagione del foliage.

Ci saranno la mostra mercato di antiche varietà di alberi da frutto, sementi, alimenti, prodotti artigianali, le apprezzatissime lezioni di potatura ed innesto con i frutticoltori della Valle Bormida, momenti di confronto con le conferenze ‘Castagno, il bosco e i suoi frutti, biomasse’ e ‘Come si diventa ricercatori e custodi di vecchie varietà di frutta’ con l’esperto Carlo Pagani e poi, a termine della mattinata, l’attesa consegna del Premio ‘Terra fruttuosa’, omaggio alle personalità che si sono distinte nella tutela e salvaguardia delle antiche varietà botaniche.

Pomeriggio dedicato ai piccoli con giochi e laboratori con la frutta di stagione (con merenda finale), mentre per i più grandi ci saranno degustazioni ‘I sapori delle mele’ con Anna Ferro e Elena Seksich e momenti divulgativi con le presentazioni dei libri ‘Mitobotanica’ di Simone Siverio e ‘Il giardino incantato’ di Fredo Valla. La sera, intrattenimento musicale affidato al gruppo monferrino Calagiubella.

Per tutto il giorno aperti spot per lo scambio di semi e visitabili due mostre, una fotografica ‘Zucca chiama color..’ di Carlo Bava e pittorica di Edgardo Oreste Rossi.