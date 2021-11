Il proprietario di un fondo protesta, sentiero 500 modificato

BISTAGNO - E’ il sentiero più apprezzato dell’offerta bistagnese. Il Cai 500 fa il giro di alcune frazioni del circondario offrendo scorci e paesaggi mozzafiato. Pare però che il proprietario di un fondo contiguo al tracciato non abbia apprezzato il passaggio dei turisti a piedi o in mountain bike e così ha fatto scrivere ad un legale una lettera di rimostranze al Comune. Ergo, il percorso è stato modificato. «Siamo stati costretti ad eliminare il tratto passante da frazione Gaiasco - informano dal Cai – Ora il percorso, giunto alla provinciale per Roncogennaro, devia a sinistra verso Bricco Croce passando in prossimità della Panchina Gigante».