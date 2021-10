Al Centro Congressi al via il Campionato di scacchi U18

ACQUI TERME - Da oggi e fino a lunedì 1 novembre Acqui si fa "regina degli scacchi". Il Centro Congressi, infatti, ospita il Campionato Italiano Under18 - la prima edizione del campionato si è svolta nel 2004 - nel quale si sfideranno i circoli scacchistici di tutta la Penisola.

"Il Centro è location perfetta per i tornei di scacchi giovanili - spiega l'amministrazione comunale - poiché dal piano superiore, senza disturbare grazie ad una vetrata, i genitori potranno seguire le partite dei ragazzi, seppur in osservanza delle regole anti contagio Covid-19.

L'evento è organizzato dalla società sportiva dilettantisca Alfiere Bianco in collaborazione con il Comune di Acqui Terme e Arcoworldchess.