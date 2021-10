A Bistagno al via i lavori di messa in sicurezza della SR30

BISTAGNO - Sono partiti i lavori di messa in sicurezza dello svincolo bistagnese sulla SR30. Sovente l’uscita ‘cieca’ (a causa del parcheggio selvaggio) dal passaggio a livello causa incidenti. L’amministrazione del sindaco Vallegra ha messo in atto un progetto di sistemazione. «Dopo l’acquisto di un terreno per nuovi parcheggi, nei giorni scorsi abbiamo dato il via alle opere su un lato dell’incrocio – spiega – Nei prossimi giorni installeremo i divieti di sosta nelle vicinanze del passaggio a livello e giunta l’autorizzazione della Prefettura verrà installato anche un auto-velox fisso».