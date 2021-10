La Bollente e Novi, la vittoria in coppia

SANTO STEFANO MAGRA - Adesso anche il quoziente punti consegna il primato assoluto a La Bollente Negrini Acqui nel girone A della serie B maschile.

Che i termali allenati di Bob Astori e Lele Negro siano fra le favorite è una certezza, ma è la crescita, nel gioco e nella condizione, che il ds Stefano Negrini sottolinea, 3/0 in casa di Zephyr Mulattieri Spezia, con parziali che avrebbero potuto essere ancora più netti, senza qualche errore di toppo. "31 sono un po' troppi in una gara a senso unico. Soprattutto i 19 in battuta, fondamentale su cui i due coach lavoreranno ancora. Ma la squadra ha fatto partita dall'inizio alla fine, con sicurezza e progressi evidenti. In tutti i set (20/25, 19/25, 20/25) abbiamo fatto subito il vuoto, con personalità, dentro la partita contro una avversaria che ha valori, ma qualche limite evidente in ricezione".

Occimiano domina il derby Bene anche l'esordio dell'Alessandria Volley maschile, in serie D: Domodossola battuta al tiebreak

Mvp Scarrone, con 15 punti, Bolla subito dietro con 14. Nella formazione qualche rotazione in più, con Zappavigna dall'inizio e Perassolo nel terzo set e staffetta tra o liberi Martina e Dispenza.

Novi che colpo

Il risultato che spicca di più nella seconda giornata è di Novi Pallavolo, che non lascia scampo e Pivielle Ciriè, ambiziosa pretendente al salto di categoria. Novi è perfetta, con Moro a guidare un gruppo in cui tutti danno un contributo fondamentale, da Guido a Mangini e Volpara.

Soprattutto, c'è un gruppo che lotta su tutti i palloni, con intensità, e la spunta in tre frazioni equilibrate, spesso punto a punto, 23/25, 20/25, 23/25. Un successo che ripaga anche della rabbia per l'esordio condizionato da alcuni fischi degli arbitri, sbagliati e condizionanti contro Admo.

Arredo Frigo cade male

Alla prima trasferta, ancora un duello tra giovani, Arredo Frigo Valnegri fa un passo indietro e cade male, pochi sprazzi di gioco imposto contro Visette che fa la partita (nella foto una fase di gioco), 25/17, 25/21, 25/21. Coach Ivano Marenco deve rinunciare ad Adani, ai box per qualche settimana per problemi fisici: troppi sbagli commessi per provare a spostare gli equilibri. Solo la capitana Francesca Mirabelli in doppia cifra (10 punti), ma inseguire è una fatica enorme e senza esito per le ospiti. Una gara che conferma le difficoltà di un campionato in cui anche l'atteggiamento potrà contare molto, soprattutto negli scontri diretti.

Euromac Mix si presenta

In B2 turno di riposo per Euromac Mix Casale, che ripartirà il 31 ottobre ospitando un'altra capolista, Serteco School Genova. Per le monferrine presentazione nelle cantine del Castello d'Uviglie (nella foto), con l'intervento anche del sindaco Federico Riboldi, l'attenzione al settore giovanile e la richiesta, del presidente Gabriele Vizio, di avere anche imprenditrici vicine al progetto della società monferrina e pronte a sostenerlo.