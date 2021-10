Cinquina fortunata in una tabaccheria acquese: vinti 15mila euro

ACQUI TERME - Una cinquina che rimarrà impressa a lungo nella mente dell'acquese, o della persona di passaggio, che ieri ha giocato la propria schedina del SuperEnalotto alla Tabaccheria "Ratto" di via Garibaldi ad Acqui Terme. La serie di numeri vincenti, infatti, ha fruttato al fortunato giocatore più di 15mila euro, per la precisione 15.315,32 euro. Secondo quanto riportato da AgiPro, in tutto il Piemonte solo un'altra persona ha centrato la stessa cinquina vincente, in una tabaccheria in via Rivalta a Torino. La dea bendata, evidentemente, questa volta ha deciso di fermarsi a fare un giro nella città termale.

In Piemonte il "6" manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.